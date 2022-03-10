В Еманжелинске задержали семейную пару по обвинению в сбыте героина

В квартире мужчины и женщины нашли 160 свертков с наркотиками

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Еманжелинскому району задержали 40-летних мужчину и женщину. В квартире обвиняемых нашли 160 свертков с героином общей массой 200 граммов. Об этом сегодня, 10 марта, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Также у семейной пары нашли упаковочные материалы и весы.

«Полицейскими установлено, что задержанные планировали сбывать наркотик наркозависимым бесконтактным способом с помощью тайников-закладок», — сообщили в региональном ГУ МВД по области.

В отношении мужчины и женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей»).

Обвиняемые заключены под стражу.

Как ранее сообщал наш сайт, сотрудники УФСБ по Челябинской области пресекли сбыт синтетических наркотиков в крупном размере. У четверых обвиняемых изъяли 9 кг наркотиков.