В Еманжелинске задержали лжеминера

Мужчина сообщил о взрывном устройстве в магазине

В Еманжелинске полицейские задержали 63-летнего мужчину, из хулиганских побуждений сообщившего о заложенной бомбе. Об этом сегодня, 26 августа, сообщили в ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Преступление выявлено совместно с УФСБ по региону.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы сроком до пяти лет», — рассказали в региональном полицейском главке.

Как ранее сообщал наш сайт, полицейские задержали лжеминера, который сообщил о бомбе в здании военного комиссариата в Курчатовском районе.



