В Еманжелинске задержали двух сбытчиц героина

Обвиняемых заключили под стражу

В Еманжелинске задержали 38-летнюю и 39-летнюю женщин по подозрению в сбыте героина, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

В момент задержания у одной из них нашли 15 свертков с наркотиками.

«Злоумышленницы признались, что часть наркотиков уже разместили в тайники-закладки, расположенные на территории города. В результате обследования указанной местности наркополицейские изъяли из тайников пять свертков», — рассказали в ГУ МВД по региону.

Женщины неоднократно судимы. Сейчас они находятся под стражей на время расследования дела о покушении на сбыт наркотиков (часть 3 статьи 30, статья 228.1 УК РФ).