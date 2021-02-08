Еманжелинский городской суд вынес приговор 65-летнему жителю Челябинска по факту кражи инвалидной коляски. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев условно. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Инцидент произошел 22 ноября прошлого года. Неоднократно судимый житель Челябинска проходил лечение в противотуберкулезной больнице в Еманжелинске и, поссорившись с сотрудниками клиники, отправился на вокзал, где увидел коляску с электроприводом. Обвиняемый похитил коляску стоимостью более 67 тысяч рублей и попытался скрыться, однако был оперативно задержан сотрудниками полиции. Еманжелинский горсуд вынес приговор по факту кражи ( пункт «в» части 2 статьи 148 УК РФ). Суд учел, что мужчина полностью признал вину и активно способствовал процессу, а также полностью возместил имущественный ущерб потерпевшей, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с испытательным сроком 1,5 года. Приговор вступил в законную силу.
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