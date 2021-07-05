В Еманжелинске возбудили дело о хищении платежей населения за газ

Под подозрением находятся руководители теплоснабжающих организаций

По материалам прокурорской проверки в Еманжелинске возбудили уголовное дело о причинении ущерба ООО «НОВАТЭК-Челябинск». Руководителей теплоснабжающих компаний подозревают в неоплате счетов за газ на 45 миллионов рублей. Об этом сегодня, 5 июля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По предварительным данным, потребители исправно вносили плату за газ, однако должностные лица организаций ООО «Коммунальные системы» и ООО «Корвет» полученные деньги не перечисляли в полном объеме поставщику услуг, тратили на иные цели. Своими действиями руководители создавали угрозу введения ограничения подачи газа в котельные.

«Должностные лица скрывали собранные с населения деньги с ноября 2020 года по март 2021 года. Задолженность перед „НОВАТЭК“ составила более 45 миллионов рублей», — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ («Причинение имущественного особо крупного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»).