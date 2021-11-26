В Еманжелинске в шестой раз горело здание общежития

В пустой квартире вспыхнул мусор

В Еманжелинске накануне вечером загорелось здание общежития, где проживают семьи с детьми. По словам очевидцев, помещение горит уже в шестой раз. На этот раз в пустой квартире на первом этаже вспыхнул мусор. В МЧС сообщили, что пламя перешло на стены и перекрытия, но огнеборцам удалось отстоять 70-летнее здание.

В Еманжелинске по адресу Почтовая, 12 накануне вечером вспыхнуло 70-летнее здание общежития. По словам местных жителей, оно горит уже в шестой раз. Квартира, в которой произошло возгорание, не первый раз становится источником пожара — она пустует на первом этаже, и вчера здесь вспыхнул мусор. По данным ГУ МЧС по Челябинской области, на месте работали 4 автоцистерны и 8 человек личного состава. Пламя перешло на стены и перекрытия. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Тем временем жильцы общежития написали в соцсети, чтобы привлечь внимание местных властей к проблеме старого дома.