В Еманжелинске свидетель преступления избил сотрудника полиции

Пострадавшего госпитализировали

В Еманжелинске 52-летний свидетель кражи телефона избил сотрудника полиции на опросе, выхватил табельное оружие и попытался скрыться. Нападавшего задержали и водворили в изолятор временного содержания. Об этом Первому областному информагентству сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

24 февраля в ОМВД РО по Еманжелинскому району обратился мужчина с заявлением о краже мобильного телефона. Его товарищ сообщил, что стал свидетелем кражи.

«Оба мужчины имели признаки опьянения. Свидетель повел себя неадекватно и нанес сотруднику полиции несколько ударов, потерпевший потерял сознание. Завладев табельным оружием стража порядка, злоумышленник попытался скрыться. Его действия были незамедлительно пресечены сотрудниками полиции. Собранные материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти переданы в следственные органы», — сообщили в региональном полицейском главке.

Полицейский находится в больнице.

UPD: Мужчина, напавший на полицейского, попал сразу под две статьи: применение насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ) и хищение оружия (статья 226 УК РФ), сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

