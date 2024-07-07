В Еманжелинске разыскивают девятилетнего мальчика

В поисках принимают участие полицейские и волонтеры

Жительница Еманжелинска обратилась в полицию с заявлением о пропаже ее девятилетнего сына. По словам женщины, он отправился на прогулку и не вернулся домой. Ранее мальчик из дома никогда не уходил. Правоохранители вместе с волонтерами разыскивают ребенка, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Во время поиска полицейские установили и опросили его друзей. Позже выяснилось, что мальчика видели катающимся на велосипеде недалеко от водоема. С целью проверки информации сотрудники ОВД оперативно проверили три карьера и одно озера в Еманжелинске. Результатов нет»,— сообщили в ведомстве.

Сейчас полицейские обследуют парки, скверы, детские площадки, подъезды домов, а также показывают прохожим фотографию мальчика.

Если кто-то видел ребенка или знает что-то о его местонахождении, необходимо обращаться в отдел полиции или по телефонам 8 (35138) 2-00-18, 2-12-02.

В Челябинской области также ведется поиск 14-летнего подростка. 6 июля он ушел в неизвестном направлении.