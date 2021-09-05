В Еманжелинске при пожаре в доме погибли двое мужчин

О трагедии спасателям сообщили очевидцы

Сегодня, 5 сентября, в Еманжелинске произошел пожар в частном жилом доме. В результате ЧП погибли двое мужчин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

О пожаре в доме и гибели двух человек, которые там находились, спасателям сообщили очевидцы. Прибыв на место происшествия уже через несколько минут, сотрудники МЧС обнаружили горение внутри дома на площади около 10 квадратных метров.

«В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух взрослых мужчин. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении»,— уточнили в «чрезвычайном» ведомстве.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть внимательными и строго соблюдать правила пожарной безопасности во избежание трагических случаев. Ведь непотушенные окурки, брошенные на пол, и курение в нетрезвом виде чаще всего становятся причинами пожаров.