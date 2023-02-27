В Еманжелинске пенсионер отсудил 300 тысяч рублей у хозяйки кане-корсо за причиненную травму

Также женщина обязана оплатить медицинские расходы

Еманжелинский городской суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с хозяйки собаки породы кане-корсо 300 тысяч рублей морального вреда в пользу пенсионера, которого собака сбила с ног. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что в августе прошлого года бегущий пес сбил пенсионера с ног, пострадавший упал на асфальт и получил перелом шейки бедра. Мужчине понадобилась операция.

«Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопасности граждан. В настоящее время мужчина не может самостоятельно передвигаться, не имеет возможности продолжать активную жизнь, постоянно чувствует физическую боль от полученной травмы. Поэтому прокурор обратился в суд с иском о взыскании с владельца животного расходов на лечение и компенсации морального вреда», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Требования судом удовлетворены. Хозяйка должна выплатить и моральную компенсацию, и 4,6 тысячи рублей, потраченных пострадавшим на лекарства.