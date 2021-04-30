В Еманжелинске осудят женщину за получение выплат на несуществующего ребенка

Ущерб составил 660 тысяч рублей

Прокуратура Еманжелинска направила в суд уголовное дело в отношении жительницы поселка Зауральский. Женщину обвиняют в мошенничестве. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что обвиняемая обратилась в Ленинский отдел ЗАГС Челябинска и сообщила ложные сведения о рождении пятого ребенка. Ее знакомая подтвердила факт родов вне медицинской организации.

Женщина получила материнский капитал и в 2020 году приобрела квартиру на эти средства. Кроме того, обвиняемая получила единовременное пособие при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком до 1,5 года, социальное ежемесячное пособие, а также выплаты, предусмотренные Указом президента РФ в 2020 году. Общий размер ущерба составил 660 053 руб.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159, части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину»).

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу и направила материалы в суд Еманжелинска для рассмотрения по существу.

Как ранее писал наш сайт, полиция Аргаяшского района передала в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 37-летней женщины. Она обвиняется в мошенничестве при получении выплат. Обвиняемая предоставила ложные сведения в Пенсионный фонд для получения материнского капитала. Выяснилось, что она была лишена родительских прав на первого ребенка, которому сейчас 15 лет.

Ранее Озерский районный суд вынес приговор по аналогичному делу в отношении 31-летней женщины. Она признана виновной в мошенничестве при получении выплат.

Суд установил, что озерчанка, являясь владельцем материнского капитала, оформила договор целевого займа на сумму свыше 433 тысяч рублей якобы для улучшения жилищных условий. Однако выяснилось, что делать этого женщина не собиралась. Ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.