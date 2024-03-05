В Еманжелинске начальница почты пойдет под суд по делу о растрате 460 тысяч рублей

Женщина забирала деньги из кассы

Следственные органы окончили расследование уголовного дела 33-летней начальницы почтового отделения в Еманжелинске. Ее обвиняют в присвоении и растрате (часть 3 статьи 160 УК РФ). Об этом сегодня, 5 марта, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, в течение двух лет женщина вносила ложные сведения о социальных выплатах с помощью специальной программы. Фактически деньги гражданам не выплачивались, а начальница почтового отделения забирала средства и тратила на личные нужды. Ущерб составил более 460 тысяч рублей.

Преступление выявлено оперативниками ГУ МВД по Челябинской области. Дело передано в суд.

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Служба безопасности Почты России сразу после внутренней проверки передала в правоохранительные органы все материалы и документы, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

«Нам очень жаль, что в нашей команде оказался такой недобросовестный сотрудник. Мы работаем с уполномоченными органами, чтобы предотвращать и своевременно выявлять такие случаи. Отдельно отметим, что этот инцидент не отразился на клиентах», — сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе Почты России.

