В Еманжелинске мужчину отправили в колонию за кражи сыра и колбасы из сетевых магазинов

Продукцию виновный выносил сумками

Мировой судья судебного участка № 1 Еманжелинска вынес приговор ранее судимому 24-летнему мужчине за систематические кражи продуктов из «Пятерочки». Об этом сегодня, 7 июня, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Суд установил, что в декабре прошлого года виновный зашел в сетевой магазин, убедился, что за ним никто не наблюдает, и сложил в сумку сыры и сливочное масло на сумму около 17 тысяч рублей, после чего проскочил мимо кассы. В этот же вечер мужчина пришел на другую торговую точку и аналогично похитил колбасу, вернулся и прихватил с собой еще две коробки орехов. Ущерб магазину составил около 16 тысяч рублей.

«Суд с учетом имеющегося условного осуждения за совершение хищений назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в региональной прокуратуре.