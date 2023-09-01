В Еманжелинске мужчина попытался вскрыть банкомат с помощью булыжника

В аппарате находилось около 2 млн рублей

Следователи транспортной полиции возбудили уголовное дело о покушении на кражу крупной суммы денег из банкомата. Как сообщили в Уральском управлении МВД на транспорте, фигурантом дела стал 60-летний мужчина, который пытался разбить банковский аппарат большим камнем. Чтобы поживиться наличностью, он решил достать деньги из банкомата, который стоял в здании железнодорожного вокзала Еманжелинска.

Аппарат по выдаче денег стоял в зале ожидания. Обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, хотел вскрыть банкомат с помощью булыжника. Он отчаянно бил камнем по экрану и купюроприемнику, но добраться до наличных ему так и не удалось. Вместо того чтобы покинуть место преступления после неудачной попытки поживиться деньгами, он просто лег спать рядом с банкоматом.





«Его доставили в линейное подразделение полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина дал признательные показания, пояснил, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, целенаправленно пришел на пустую ночную станцию для того, чтобы разбить банкомат и похитить оттуда деньги, а не преуспев — уснул», — сообщили в УТ МВД по УрФО.

В тот момент в устройстве находилось порядка 1,8 млн рублей. Также правоохранители выяснили, что обвиняемый имеет криминальное прошлое: от провел в заключении 11 лет за убийство собутыльника. На время расследования неудачливого вора поместили в следственный изолятор.