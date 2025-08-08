В Еманжелинске девушки ударили пенсионерку шваброй и украли банковскую карту

Они успели потратить 21 тысячу рублей, пока их не задержали

В Еманжелинске две девушки попросились в квартиру к 62‑летней пенсионерке, чтобы зарядить телефон, а после ударили ее шваброй и отобрали банковскую карту. Подозреваемых в разбое задержали, передают в ГУ МВД Челябинской области.

Преступление произошло 18 июля, но пострадавшая до последнего не решалась обратиться в полицию. Заявление о разбое она написала только 7 августа и рассказала, что незнакомые девушки обманом проникли в квартиру и ударили ее. Затем они начали угрожать ножом и требовать отдать банковскую карту и пин‑код к ней.

Подозреваемых задержали, возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Известно, что одной из девушек 26 лет, она дважды судима, второй — 25 лет. Они успели потратить с карточки пенсионерки 21 тысячу рублей.