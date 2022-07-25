В элитном поселке под Челябинском задержан серийный велосипедный вор

Ущерб жителей Привилегии составил около 300 тысяч рублей

В полицию Сосновского района за июль поступило шесть заявлений о краже велосипедов. Двухколесные транспортные средства пропадали у жителей микрорайона Привилегия, рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. Злоумышленника, который украл шесть велосипедов стоимостью около 300 тысяч рублей, нашли и перевели в изолятор временного содержания до детального изучения дела.



Все средства передвижения пострадавших хранились в подъездах непристегнутыми. В ходе следствия полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения и установили подозреваемого. В рейд в Привилегию отправились участковый Сергей Колупаев, младший лейтенант Анастасия Минаева и четыре добровольца. Велоугонщика опознали по полученным приметам и задержали.

Злоумышленник уже успел продать велосипеды и потратить деньги. Ранее судимый житель Челябинска отправился в изолятор временного содержания. По факту хищения полиция возбудила уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Сейчас выясняется его причастность к другим велопропажам.

Автор: Ирина Цыганова