В Екатеринбурге женщина изрезала вены своему двухлетнему сыну

Жительница Свердловской области утверждала, что в ее ребенка вселились бесы

В Екатеринбурге местная жительница изрезала своего двухлетнего сына. По предварительным данным, женщина пыталась изгнать из него бесов. Мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.

Инцидент произошел в ночь на 13 августа в одном из домов, расположенных на улице Машинной. По предварительным данным, 25-летняя жительница Екатеринбурга изрезала своему сыну вены и нанесла удар ножом в область живота. Ребенок выжил благодаря оперативной помощи медиков, которых вызвал охранник жилого комплекса. Сейчас он в больнице в тяжелом состоянии. Сама женщина заявила прибывшим вскоре полицейским, что в ее сына вселились бесы, и она пыталась изгнать их.

«Следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, 1996 года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ („Покушение на убийство малолетнего“). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы»,— сообщили в региональном Следственном комитете.

По данным МВД по Свердловской области, женщина состоит на учете в психо-неврологическом диспансере: весной этого года у нее резко изменилось поведение, она начала называть себя «ангелом света».

«В настоящее время по уголовному делу выполняются мероприятия по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз. С участием подозреваемой планируется провести ряд следственных и иных процессуальных действий, в том числе предъявить ей обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании соответствующей меры пресечения. В ходе следствия, в том числе, будут установлены все обстоятельства, причины и условия указанного инцидента, сотрудниками Следственного комитета будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь»,— добавили в пресс-службе регионального СК.

Напомним, похожая история произошла в Уйском районе Челябинской области в 2018 году. 24-летняя местная жительница, поссорившись с мужем по телефону, схватила нож и нанесла своему годовалому сыну множество ранений в голову, шею, грудь и лицо, а затем бросила малыша в стену. После женщина позвонила родственникам и рассказала о случившемся. Ей назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы 1 год.