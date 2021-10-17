В Екатеринбурге задержали двух мужчин в связи со смертью 18 отравившихся спиртом человек

В их отношении возбуждено уголовное дело

В Екатеринбурге задержали подозреваемых в продаже спирта с содержанием металона, употребив который, скончались, по уточненным данным, 18 человек. В региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Как выяснили следователи, в период с 7 по 14 октября несколько граждан купили на рынке, расположенном в Чкаловском районе, спиртосодержащую жидкость, или метиловый спирт, который опасен для жизни. Употребив его, 18 екатеринбуржцев получили сильное отравление, а затем скончались.

«Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области совместно с коллегами из УМВД по Екатеринбургу достаточно оперативно установили подозреваемых в незаконном бизнесе, в результате которого погибло большое количество людей. Задержанными оказались два горе-предпринимателя, 1978 и 1967 годов рождения, зарегистрированных в одном из коллективных садов Верх-Исетского района областного центра. Сыщики доставили их для официального допроса в региональный Следственный комитет, где в ближайшее время и будет установлено, кто и какую конкретно роль играл в этой криминальной истории»,— рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Сотрудниками регионального Следственного комитета проведены осмотр места происшествия и обыски, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. В отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления областного СК России Михаила Богинского.

Напомним, аналогичная история произошла в Оренбургской области в начале октября. От употребления спирта, в котором обнаружили следы метанола, отравились свыше 60 человек, еще 34 человека умерли. Следственный комитет возбудил уголовное дело, расследование которого продолжается.