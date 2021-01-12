В Екатеринбурге восемь человек погибли при пожаре в многоэтажке

Среди них — ребенок

Пожар в доме 7 по улице Рассветной в Екатеринбурге произошел ночью 12 января. Вспыхнула квартира на втором этаже. В результате ЧП, по предварительным данным, погибли восемь человек.

«Всего были эвакуированы 90 человек (в том числе 9 детей), из них с помощью масок дыхательных аппаратов спасены 52 человека. В связи с морозом эвакуированные жители были размещены в пожарных автомобилях», — сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

На данный момент пожар потушен. На месте организован оперативный штаб, прибыл и. о. мэра Екатеринбурга Алексей Орлов и начальник ГУ МЧС России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Виктор Теряев.

На данный момент известно о восьми погибших. Среди них — мать и ребенок. Женщина просила помощи в «Твиттере».

«Горим. Вызовите пожарных. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся», — писала она на своей странице в социальной сети.

Добавим, что с пострадавшими и их родственниками работают психологи.