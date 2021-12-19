В Екатеринбурге водитель выволок бабушку из автобуса

Следственный комитет проводит проверку

В Екатеринбурге водитель автобуса № 012 выволок из транспорта пожилую женщину и оставил лежать на асфальте возле бордюра. Городской Следственный комитет организовал проверку, сообщили 18 декабря в пресс-службе ведомства.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в пятницу, 17 декабря, на остановке «Площадь 1905 года». Водитель выволок из автобуса бабушку с тростью и уехал, а пожилая женщина осталась лежать на дороге возле бордюра. Очевидцы помогли бабушке добраться до ближайшей лавочки и вызвали полицию.

«Следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СУ СКР по Свердловской области организована проверка сообщения СМИ о совершении противоправных действий водителем автобуса в отношении пенсионерки. В ходе проверки, организованной Следственным комитетом на предмет возможного наличия признаков статьи 238 УК РФ („Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей“), будут выясняться все обстоятельства происшествия»,— сообщили в ведомстве.

Также будут приняты меры по недопущению повторения подобных случаев.