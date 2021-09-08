В Екатеринбурге в жилом доме взорвался газ

Известно об одном пострадавшем

На улице Индустрии в районе Уралмаш Екатеринбурга сегодня, 8 сентября, прогремел взрыв газа в девятиэтажном многоквартирном доме. Эвакуированы 36 человек, известно об одном пострадавшем. Информацию о взрыве сообщили в ЕДДС города.

ЧП случилось утром. В квартире на первом этаже взорвался газ, ударной волной буквально вынесло входную дверь пострадавшего жилища и подъезда, по стоку разрушены межкомнатные двери квартир верхних этажей. Хозяин квартиры получил сильные ожоги, он находится в реанимации. Из дома сотрудники МЧС вывели 36 человек, шестеро из которых — дети.

Также сегодня рано утром в подмосковном Ногинске в одной из квартир жилого девятиэтажного дома взорвался газ. В результате происшествия разрушено четыре этажа, пострадали пять человек, в том числе двое детей. Известно о двоих погибших. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).



