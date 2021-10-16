В Екатеринбурге 16 человек погибли из-за отравления метанолом

Спирт продавали на розлив на местном рынке

В Екатеринбурге погибли 16 человек в результате отравления спиртом с содержанием метанола. Об этом сегодня, 16 октября, изданию ТАСС сообщил координатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев.

По его словам, все погибшие приобретали спирт у одного и того же предпринимателя, который продавал его на розлив на Ботаническом рынке. Подозреваемый задержан.

Напомним, в Оренбургской области в результате употребления некачественного спиртного скончались 34 человека. Возбуждено 14 уголовных дел по трем статьям, их расследование продолжается.