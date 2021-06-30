В ДТП в Миассе пострадали четыре человека

В числе получивших травмы — семилетний ребенок

Минувшей ночью, 30 июня, на автодороге Миасс-Челябинск столкнулись два автомобиля. В результате травмы получили четыре человека, включая ребенка. Подробнее об аварии рассказали в пресс-службе отдела ГИБДД ОМВД России по Миассу.

ДТП произошло в 00:30 на 1766 километре автодороги. 29-летний южноуралец, управляя автомобилем «Хендай ix35», наехал на домашнее животное и, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся в автомобилем 1992J2.

«В результате ДТП водитель автомобиля 1992J2, 1986 года рождения, и пассажиры „Хендай“, 1991, 1962 и 2014 годов рождения получили телесные повреждения»,— уточнили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.