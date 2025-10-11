В ДТП в Челябинской области погибли 18-летний водитель и 14-летний пассажир ВАЗа

Автомобилист получил права меньше месяца назад

Сегодня, 11 октября, неподалеку от Верхнеуральска 18-летний водитель ВАЗа устроил смертельное ДТП, сообщили в областной Госавтоинспекции.

На 13 километре трассы Межозерный — Верхнеуральск автомобилист, двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась.

Водитель и 14-летний пассажир погибли на месте. 17-летняя пассажирка получила травмы. Девушка была пристегнута ремнем безопасности, подросток — нет.

Известно, что водительские права владелец ВАЗа получил 18 сентября.

На месте работают сотрудники ГАИ, проводится проверка.