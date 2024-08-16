В ДТП в Челябинске пострадали пять человек

В центре города столкнулись две машины

В Челябинске на пересечении проспекта Ленина и улицы Российской столкнулись автомобили GAC и Renault. В аварии пострадали двое водителей и трое пассажиров, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.



Авария случилась 15 августа в 19.50 в районе дома № 33 на проспекте Ленина. От удара одна из машин вылетела на тротуар.

«В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля кроссовера — 40-летняя женщина, а также 41-летний водитель автомобиля GAC и три его пассажира», — сказали в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины аварии.