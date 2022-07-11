В ДТП с тремя автомобилями пострадал 58‑летний мужчина

Он оказался заблокирован в водительском кресле

В Верхнем Уфалее Челябинской области столкнулись сразу три легковых автомобиля. В результате пострадал водитель одной из машин, сообщили 11 июля в пресс-службе восьмого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Челябинской области.

Авария произошла на пересечении улиц Прямицына и Гагарина. Столкнулись автомобили «Лада-Веста», ВАЗ-2107 и «Ниссан-Кашкай». В результате 58-летний водитель одной из машин оказался зажат в кресле. На помощь ему пришли сотрудники 42-й пожарно-спасательной части: они деблокировали мужчину и передали медикам скорой помощи.

Все обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.