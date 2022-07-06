В ДТП с переворотом на автодороге в Челябинской области пострадал водитель легковушки

Мужчину доставили в одну из кыштымских больниц

В Челябинской области на 31-м километре автодороги Касли — Кыштым произошло ДТП с переворотом автомобиля. В результате пострадал один человек, сообщили 6 июля в пресс-службе восьмого пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сообщение об аварии поступило спасателям по системе «112», на место отправились сотрудники 60-й пожарно-спасательной части. Прибыв, они обнаружили перевернутый автомобиль «Сеат-Ибица». Деблокировка водителя и пассажиров не потребовалась, однако без пострадавших не обошлось: травмы получил 36-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу имени Силаева в Кыштыме.

Причины аварии выясняются, проводится проверка.