В ДТП с мотоциклами в Челябинской области погибли 10 человек

Печальная статистика ведется с начала нынешнего сезона

С начала весенне-летнего сезона 2024 года в Челябинской области в ДТП с мотоциклами погибли 10 человек. Еще 143 южноуральца получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

С начала 2024 года в Челябинской области произошло 229 аварий с участием мотоциклистов. В 141 ДТП водители нарушили правила дорожного движения, в 102 — не имели права управлять транспортным средством или были его лишены, в 27 случаях управляли мотоциклом в состоянии опьянения.

В 48 ДТП мотоциклисты были несовершеннолетними. В таких авариях погибли двое детей и 58 получили различные травмы. В большинстве случаев несовершеннолетние были без шлема и специальной экипировки.

С 5 августа на всей территории Челябинской области проходит профилактическая акция «Мотоциклист». Планируются беседы с владельцами мототранспорта, а также проверки автомастерских, чтобы напомнить сотрудникам о недопустимости внесения изменений в конструкцию.

Родители детей-нарушителей будут привлекаться к ответственности. Так, за передачу транспортного средства лицу, не имеющему права управления, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей. Возможны также возбуждение административного дела, постановка на учет в подразделении по делам несовершеннолетних.