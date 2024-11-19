В ДТП с деревом пострадала пятилетняя девочка

Водитель, который вез ребенка, был пьян

В Челябинске устанавливаются обстоятельства «пьяной» аварии, в которой пострадал ребенок. Водитель Volkswagen Polo устроил пьяный дрифт в час ночи в Металлургическом районе города.

«Установлено, что за рулем был 33-летний местный житель. Он не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, сбил дорожные знаки, водоналивное ограждение и врезался в дерево», — говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получила пятилетняя девочка, она госпитализирована.

Полиция выяснила, что в момент аварии ребенок находился в салоне автомобиля на заднем сиденье без детского удерживающегося устройства и не был пристегнут.

По факту ДТП проводится проверка, мужчину ждет штраф и лишение прав за пьяное вождение.