В ДТП пострадал очередной челябинец на электросамокате

Самокатчика сбила на улице Горького владелица «Тойоты»

Вечером 5 мая в Челябинске зафиксировано очередное ДТП с участием байкера на электросамокате. 31-летний мужчина был госпитализирован, характер травм уточняется, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе городского управления ГИБДД.



По данным отдела пропаганды ГИБДД Челябинска, ДТП произошло 5 мая около 17:20 на улице Горького. Управлявшая «Тойотой Королла» 44-летняя женщина совершила наезд на 31-летнего человека, преодолевавшего «зебру» на электросамокате. Байкер получил серьезные травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП ведется административное расследование. Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области напоминает южноуральцам: электросамокаты и другие средства передвижения хоть и не требуют от человека водительских прав, но тоже достаточно травмоопасны. Оседлавший самокат или гироскутер человек должен помнить, что юридически он остается все-таки пешеходом и должен соблюдать принятые для пешеходов правила: передвигаться по тротуарам, пересекать проезжую часть пешком, проявлять уважение к другим участникам движения — то есть таким же, но не получившим средств передвижения, пешеходам.

В ГИБДД также напоминают, что некоторые самокаты могут быть оборудованы мощным электродвигателем и разгоняться до более 50 километров в час. Чтобы использовать такие механизмы, необходимы права на вождение соответствующей категории.