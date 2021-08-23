В ДТП под Миассом погиб водитель и пострадали трое пассажиров

Среди пострадавших — подросток

В воскресенье, 22 августа, под Миассом произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь 72-летнего мужчины. Кроме него пострадали еще три человека, среди которых есть несовершеннолетний. Об этом сообщили в управлении ГОЧС города.

«Водитель 1949 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-111740, при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении прямо, на разрешающий сигнал светофора автомобилем „Хендай Соната“ под управлением водителя 1995 года рождения», — говорится в сообщении.

В результате аварии от полученных травм водитель отечественного автомобиля скончался в больнице. Также в медучреждение с многочисленными травмами были госпитализированы 34-летний пассажир ВАЗа и пассажиры иномарки 26 и 15 лет.

Напомним, столкновение произошло на 1780-м километре автодороги Москва — Челябинск около часа дня.





Автор: София Поромова