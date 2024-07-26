В ДТП под Магнитогорском пострадала трехлетняя девочка

В больницу попала еще два человека

На трассе в Агаповском районе 35-летний водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Audi, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«В аварии пострадали два пассажира Audi, в том числе трехлетняя девочка. С серьезными травмами их госпитализировали в больницы Магнитогорска. Водитель ВАЗа получил вывих, ему оказали медицинскую помощь», — рассказали в региональном полицейском главке.

Как ранее сообщал наш сайт, сегодня в Катав-Иваноском районе водитель Lada погиб в ДТП с грузовиком.