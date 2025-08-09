В ДТП под Магнитогорском четверо человек погибли и столько же пострадали

Mazda и Lada Priora столкнулись лоб в лоб

Сегодня, 9 августа, утром на 5 километре дороги Магнитогорск — Аэропорт произошло ДТП с четырьмя погибшими. Еще четверо человек, в том числе трое детей, госпитализированы. Подробнее рассказали в пресс-службе башкирской Госавтоинспекции.

По неустановленным обстоятельствам лоб в лоб столкнулись Mazda, которой управляла 55-летняя жительница Башкирии, и Lada, за рулем которой был 35-летний южноуралец. От удара иномарка вылетела в кювет и опрокинулась.

«В результате ДТП водитель Mazda и две женщины-пассажирки скончались до приезда скорой помощи. В автомобиле Lada погибла 30-летняя супруга водителя»,— уточнили в ГАИ.

Водителя отечественного авто и троих пассажиров — 9-летнего мальчика и девочек двух и 12 лет — госпитализировали с травмами.

На месте работают следователи, причины ДТП устанавливаются.

