В ДТП под Кыштымом пострадали четверо детей и один сопровождающий

В ГАИ прокомментировали последствия опрокидывания в кювет автобуса



Вечером 19 декабря автобус с 25 детьми съехал в кювет на трассе рядом с Кыштымом и опрокинулся. Тяжких последствий удалось избежать — все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, рассказали в ГАИ Челябинской области.

Пострадавших осмотрели медики, поправлять здоровье они будут дома.

«Водитель автобуса неверно выбрал скорость движения в условиях снегопада, не исправился с управлением, совершил съезд влево-вверх по ходу движения. В результате ДТП пострадало четыре несовершеннолетних и один сопровождающий взрослый. Всем назначено амбулаторное лечение», — отметил начальник Госавтоинспекции МО МВД России «Кыштымский» Василий Алферов.