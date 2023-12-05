Сегодня, 5 декабря, напротив дома № 1 на улице Брюллова в Старокамышинске 36-летняя женщина за рулем Chevrolet Aveo выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Volkswagen Polo, сообщили в УГИБДД по Челябинской области.
«В аварии пострадал 38-летний пассажир Chevrolet и годовалый ребенок. Также травмы получила водитель Volkswagen», — прокомментировали в Госавтоинспекции.
Как ранее сообщал наш сайт, днем 3 декабря на въезде в Миасс в Челябинской области произошла авария. Как сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в результате столкновения двух автомобилей пострадала женщина.
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