В ДТП на трассе под Челябинском погибли два человека

Две легковушки столкнулись лоб в лоб

17 января в районе 17:00 на третьем километре автодороги Новое Поле — Рощино произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля, в результате погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Челябинской области.



50-летний водитель на «Мицубиси Лансер» для обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с едущим навстречу «ВАЗ 2115». Обгон на этом участке был разрешен.

В ГИБДД отмечают, что водитель"Лансера" перед обгоном не убедился в безопасности маневра.

46-летний водитель и 46-летний пассажир ВАЗа скончались на месте от полученных травм.