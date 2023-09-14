В ДТП на Сахалине погиб военнослужащий из Челябинска

Никита Шитков скончался в реанимации

В Южно-Сахалинске водитель Toyota Mark II врезался в опору освещения, сообщили в Поисково-спасательной службе Сахалинской области. На месте в аварии погиб один пассажир, еще один пострадавший, уроженец Челябинска, скончался в больнице через два дня.

«В городе Южно-Сахалинск разбился на машине наш любимый и единственный брат и племяш Шитков Никита Андреевич. Служил он в Южно-Сахалинске год, остался по контракту. Сегодня он умер в реанимации. Мы все в тяжелом состоянии», — написала родственница погибшего в соцсети.

Тело 20-летнего военнослужащего доставят в Челябинск.