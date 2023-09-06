На Кубани между Геленджиком и Архипо-Осиповкой на трассе М-4 «Дон» 4 августа произошло смертельное ДТП. В нем погибла 35-летняя жительница Сатки Екатерина Петрова, об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю.
Женщина находилась за рулем иномарки «Ниссан Кашкай». Предварительная причина ДТП — выезд на встречную полосу, после чего легковушка столкнулась с грузовиком и опрокинулась в кювет.
Травмы оказались смертельно опасными: жительницу Сатки спасти не удалось. Также в машине находился 22-летний пассажир, который был доставлен в реанимацию.
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