В ДТП на Кубани погибла жительница Сатки

У женщины остались дома двое детей

На Кубани между Геленджиком и Архипо-Осиповкой на трассе М-4 «Дон» 4 августа произошло смертельное ДТП. В нем погибла 35-летняя жительница Сатки Екатерина Петрова, об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю.



Женщина находилась за рулем иномарки «Ниссан Кашкай». Предварительная причина ДТП — выезд на встречную полосу, после чего легковушка столкнулась с грузовиком и опрокинулась в кювет.



Травмы оказались смертельно опасными: жительницу Сатки спасти не удалось. Также в машине находился 22-летний пассажир, который был доставлен в реанимацию.

