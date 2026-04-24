В ДТП на Братьев Кашириных в Челябинске пострадали девушка‑водитель и пассажирка

Авария произошла в 8 утра и спровоцировала пробки на дорогах

Утром 24 апреля улицы Северо-Запада в Челябинске «встали» сразу из-за двух аварий на перекрестке Братьев Кашириных и Чичерина. Как сообщили в городской ГАИ, в одном из ДТП не обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, одна из аварий произошла с Audi A6 под управлением 29-летней челябинки и Nissan Primera, за рулем которого была 19-летняя девушка. Травмы получили водитель Nissan и его 19-летняя пассажирка.

На место происшествия выезжал экипаж дорожно-патрульной службы. Сотрудники проводят необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств и причин случившегося. Также на фото очевидцев видно, что на место выезжала машина реанимации.