В доме по улице Работниц в Челябинске загорелись электрощитки на семи этажах

Пожарные эвакуировали 18 человек

В ночь на 25 сентября в одном из домов на улице Работниц в Челябинске начался пожар. В подъезде загорелись электрощитки сразу на семи этажах, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Когда прибыли спасатели, подъезд был сильно окутан дымом. Пожарные эвакуировали оттуда 18 человек, в том числе двух детей. Еще 10 человек вышли сами, пострадавших нет.

Поначалу сотрудникам МЧС пришлось использовать огнетушители, пока дом не обесточили. Им удалось не допустить перехода пламени на квартиры.

Теперь специалистам дознания по пожарам предстоит установить причину возгорания.