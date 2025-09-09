В Долгодеревенском ищут вандалов, осквернивших Вечный огонь на мемориале

На звезде нашли следы приготовления яичницы

В Долгодеревенском поселении произошел неприятный инцидент: неизвестные осквернили мемориал «Защитникам Отечества», приготовив яичницу на звезде, где горит Вечный огонь, сообщает издание «Сосновская нива». Об этом стало известно 25 августа, когда сотрудники администрации во время планового обхода территории обнаружили такое безобразие. Поблизости был найден обугленный шпагат, что, по всей видимости, использовалось в процессе.

В связи с произошедшим инцидентом полиция и прокуратура начали проверку. Власти поселения заявляют о намерении найти и привлечь к ответственности вандалов, которые проявили неуважение к памяти защитников Отечества.

Местные жители выражают возмущение по поводу акта вандализма и надеются на скорейшее установление виновных.