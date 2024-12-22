В деревне под Челябинском загорелась передвижная подстанция

Местные жители услышали звук, похожий на взрыв, и увидели вспышку

Вечером 21 декабря деревню Круглое в Красноармейском районе осветила яркая вспышка. После раздался звук, похожий на взрыв. В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области сообщили, что, предварительно, произошло короткое замыкание проводки и загорелась передвижная подстанция.

«Возгорание ликвидировали на площади 0,5 квадратных метра. Пострадавших нет»,— уточнили в ведомстве.

В пресс-службе компании «Россети Урал» уточнили, что произошло локальное технологическое нарушение из-за повреждения трансформаторной подстанции и обрыва провода на воздушной линии электропередачи. В результате без электричества остались жители части деревни. Энергетики в короткие сроки восстановили электроснабжение.