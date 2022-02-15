В деревне Челябинской области сгорел магазин

Полностью уничтожены котельная и склад

Сегодня, 15 февраля, в деревне Урукуль Кунашакского района загорелся магазин. Об этом сообщили в 8-м пожарно-спасательном отряде ГУ МЧС по Челябинской области.

Сообщение о возгорании поступило на центральный пункт пожарной связи в 06:57.

«По прибытии установлено, что горит котельная и кровля одноэтажного кирпичного здания, на площади 80 кв. м. В 7 часов 30 минут пожар был локализован. В 7 часов 40 минут открытое горение ликвидировано. В 13 часов 15 минут последствия пожара были полностью устранены», — рассказали в пожарно-спасательном отряде.

Пострадавших на пожаре нет, однако огонь полностью уничтожил котельную и склад. Также стихия повредила кровлю кондитерского цеха, стены и потолочное перекрытие. На месте работали 3 единицы техники и 11 человек личного состава.

Сегодня ночью на одной из туристических баз поселка Тюлюк вспыхнул пожар в гостевом доме.

