В деле гендиректора челябинского Фонда капремонта появился новый эпизод

Виктора Тихоненко подозревают в получении взятки

Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении генерального директора Фонда капремонта Виктора Тихоненко, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Его подозревают в получении крупной взятки (статья 290 УК РФ). Вместе с ним задержан руководитель коммерческой организации, давший взятку (статья 291 УК РФ).

По версии следствия, в 2018 году подозреваемый был начальником центрального отдела службы технического заказчика Фонда капремонта Челябинской области и получил взятку в виде услуг на сумму не менее 740 тысяч рублей. Взамен он внес в конкурсную документацию по замене лифтов требования, которые искусственно ограничили конкуренцию, обеспечив победу коммерческой организации.

Дело расследует СУ СК России по Челябинской области при оперативном сопровождении УФСБ России по Челябинской области.

Виктор Тихоненко сейчас находится в СИЗО по другим коррупционным делам.