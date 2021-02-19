В Чурилово устранили коммунальную аварию на тепловоде

В ближайшие часы отопление и ГВС начнёт поступать в дома и соцучреждения

В Челябинске устранили повреждение теплопровода в Чурилово. Тепло в дома жителей поступит в ближайшее время. Напомним, сегодня в Тракторозаводском районе Челябинска произошла авария на теплопроводе, без горячего водоснабжения и отопления остались 83 жилых дома, 6 социальных объектов, в том числе 4 детских сада, и 48 других зданий. Мэрия Челябинска отчиталась об устранении специалистами МУП «ЧКТС» повреждения теплотрассы в микрорайоне. Началось заполнение системы. В ближайшие часы в дома и учреждения вернётся отопление и горячее водоснабжение. Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска организовала проверку по факту произошедшего.