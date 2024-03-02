В Чурилово пьяный водитель устроил массовое ДТП во дворе

На него составили два протокола

В ночь на 2 марта в Челябинске в микрорайоне Чурилово пьяный водитель врезался в припаркованные во дворе автомобили. В результате повреждения получили три машины. Местные жители вызвали полицию, мужчину задержали, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе городской ГИБДД.

Инцидент произошел в районе дома № 11 по улице Конструктора Духова. Мужчина, управляя автомобилем «Рено Логан», врезался в припаркованные автомобили «Тойота Камри», «Лада Гранта» и «Лада Приора».

Прибывшие сотрудники ГИБДД задержали мужчину, оформили ДТП и отвезли его в медучреждение для прохождения медицинского освидетельствования. Оно показало, что водитель пьян.

Поскольку задержанный препятствовал составлению протокола, на него составили еще один — по статье «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции».