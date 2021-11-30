В Чурилово поезд сбил 44-летнюю челябинку

Женщина переходила пути в неположенном месте

В Челябинске накануне вечером железнодорожный состав сбил женщину. Челябинка переходила пути в неположенном месте. 44-летняя пострадавшая получила травмы. Центральное межрегиональное СУ СКР на транспорте выясняет обстоятельства произошедшего. ЧП произошло в микрорайоне Чурилово, на 149-м км, пикет 7 перегона Межозерная — Чурилово.

Инцидент произошел в Челябинске, между станциями «Межозерная» и «Чурилово».

«По предварительным данным, вечером 29 ноября 2021 года южноуральским железнодорожным грузовым поездом травмирована женщина 1977 года рождения. Она переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист поезда для предотвращения наезда применил экстренное торможение и подавал сигнал большой громкости, однако травмирование предотвратить не удалось», — сообщили в Центральном межрегиональном СУ СКР на транспорте.

Ведомство организовало проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям ответственных лиц.

Сотрудники управления напомнили южноуральцам, что основными причинами травмирования составом и поражения током от контактной сети являются неоправданная спешка и беспечность, использование гаджетов, желание сделать эффектное селфи, нежелание пользоваться переходными мостами, тоннелями и настилами, а порой озорство, хулиганство и игры, как на железнодорожных путях, так и на прилегающей к ним территории.