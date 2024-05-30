В Чурилово неизвестный расправился с собаками

Полиция проводит проверку

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В лесу рядом с поселком Развязка в Чурилово очевидцы обнаружили настоящую живодерню — на деревьях тросами привязаны трупы собак, а рядом разбросаны кости уже давно погибших животных. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

«Есть трупы, разложившиеся уже до костей и шкур, какие-то еще с тканями. Есть совсем недавно убитая черная собака! На одном из трупов ошейник. Есть черепа маленьких собак», — пишут очевидцы.

На место происшествия местные жители вызвали наряд полиции.

«Сообщение зарегистрировано, проводится проверка», — прокомментировали ИА «Первое областное» в УМВД по Челябинску.



