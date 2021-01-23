В Чурилово из-за коммунальной аварии без тепла и горячей воды остались 14 домов, школа и детский сад

В 30-градусные морозы без отопления челябинцам придется сидеть полдня

Сегодня утром в микрорайоне Чурилово в Челябинске произошла коммунальная авария, в результате которой без отопления и горячей воды остались 14 жилых домов, школа и детский сад. Подробнее об аварии и окончании работ сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

«В связи с повреждением на теплотрассе Д300 и выходом воды на поверхность сегодня, 23 января, в 10:30, отключено отопление и горячее водоснабжение в 14 жилых домах, школе и детском садике по улице Конструктора Духова»,— сказали в мэрии.

На данный момент на месте работают сотрудники компании «УСТЭК», ситуация находится на контроле Управления ЖКХ администрации Челябинска.

По предварительным данным, тепло и горячая вода в дома жителей Чурилово должны поступить до 17:00 сегодняшнего дня.