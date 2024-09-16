В ЧП в школе № 68 Челябинска пострадали четыре человека, среди них учитель, сообщили в Минздраве Челябинской области.

«Четверо пострадавших — трое подростков 13 лет (две девочки и мальчик) и преподаватель — госпитализированы после оказания первой медицинской помощи. Сейчас их состояние стабильно, медики продолжают оказывать всю необходимую помощь»,— рассказали в ведомстве.
Напавший подросток доставлен на допрос вместе с родителями. Остальные ученики распущены по домам. На месте работают представители полиции и следственного комитета.

Автор: Ксения Рындина